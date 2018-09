Roma, il business delle auto con targa straniera: documenti e patenti contraffatte, 7 denunce

Maxi-controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sulle auto con targa straniera. L'attenzione si è concentrata sui veicoli immatricolati all’estero e circolanti nella Capitale. I militari hanno effettuato minuziosi accertamenti, anche con l’aiuto di sofisticate attrezzature in dotazione, sui documenti di circolazione e sulle patenti di guida rilasciate dalle Autorità straniere. Scoperchiando una rete criminale che falsificava montagne di documenti.



Gli investigatori hanno denunciato a piede libero 7 persone (quattro cittadini romeni, un cittadino del Marocco, un cittadino albanese e un cittadino moldavo) che, fermati a bordo di veicoli con targhe straniere, hanno esibito documenti di guida e di circolazione risultati contraffatti.



I posti di controllo alla circolazione sono scattati in tutti i quartieri romani e sulle principali arterie, dove, i carabinieri sono riusciti a “pizzicare” i furbetti grazie anche ad una particolare applicazione, in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma che consente di comparare i documenti esibiti dai conducenti con i formati autentici, in corso di validità nei Paesi di emissione, in modo da evidenziare l’immediata individuazione di differenze, alterazioni o falsificazioni.



I sette incappati negli attenti accertamenti, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, a vario titolo, per uso di atto falso e sostituzione di persona avendo esibito durante i controlli, in alcuni casi, documenti di guida e circolazione risultati falsi, certificati di revisione delle autovetture risultati contraffatti e in altri casi patenti di guida risultate intestate a terzi e false. Tutti i documenti sono stati sequestrati.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01



