Roma, gira con tre fucili, due coltelli e un paio di manette: denunciato un 52enne romano

Controlli nei pressi del campo nomade di Castel Romano: i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma insieme ai colleghi della Compagnia di Pomezia, hanno denunciato a piede libero un uomo romano di 52 anni perché trovato in possesso di 3 fucili a molla modificati, di 2 grossi coltelli e di un paio di manette simili a quelle usate dalle forze dell'ordine. In poche ore poi sono stati multati per un totale di 18 mila euro 20 automobilisti per violazioni al codice della strada.Nello specfico, sei automobilisti circolavano senza patente, cinque sono stati scoperti alla guida senza la copertura assicurativa per il veicolo, un altro per aver circolato con un'auto già sottoposta a fermo amministrativo mentre un altro guidatore ancora è stato sorpreso alla guida di un veicolo radiato. In tutto, i carabinieri hanno sequestrato cinque veicoli e ne hanno sottoposto uno a fermo amministrativo. Identificate oltre 80 persone e ispezionati circa 50 veicoli.