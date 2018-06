Roma, task force dei carabinieri contro gli abusivi: sorpresi 30 ambulanti al Colosseo

Una massiccia operazione di controllo dei carabinieri della Compagnia Roma Centro è stata messa in campo per tutta la giornata di ieri nelle zone del Colosseo e dei Fori Imperiali. Decine di Carabinieri del Comando di piazza Venezia, delle Stazioni Roma via Vittorio Veneto e Roma piazza Farnese e del Nucleo Scalo Termini sono entrati in azione al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, degrado e abusivismo commerciale in una delle zone più famose e suggestive al mondo e, per questo, maggiormente frequentate da turisti italiani e stranieri.



Il bilancio della task force è di 3 borseggiatori arrestati (tutti cittadini romeni nella Capitale senza fissa dimora che erano riusciti a sfilare dalle tasche di una turista finlandese uno smartphone), 30 venditori ambulanti abusivi sanzionati (tutti perlopiù cittadini di Pakistan, Bangladesh e Senegal nei confronti dei quali sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 150.920 euro e il sequestro della merce trovata in loro possesso, oltre 1.100 pezzi tra aste per selfie, powerbank, bottiglie di acqua etc.) e la richiesta di emissione di 10 “Daspo Urbani” nei confronti di altrettante persone – tutti cittadini romeni tranne uno del Senegal e uno del Pakistan – sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Linea B “Colosseo” limitandone la libera accessibilità e fruizione. I predetti sono stati segnalati anche al Sindaco di Roma affinché vengano irrogate le previste sanzioni pecuniarie che, nel caso, variano da 100 ai 300 euro ciascuno.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



