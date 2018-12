Roma, pronta la Festa di Capodanno: artisti e musica attorno al Circo Massimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro ore di festa, oltre 100 performance e 1.000 artisti provenienti da 46 Paesi e 5 continenti, coinvolgendo una vasta area di 70.000 metri quadrati tra piazza dell'Emporio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, via Petroselli, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni e Isola Tiberina. Dunque spettacoli, performance, musica, proiezioni e molto altro ispirati da un tema comune: la Luna a cui si rende omaggio in occasione dei 50 anni dal primo sbarco. Anche quest'anno romani e turisti avranno di che scegliere nel vasto programma della Festa di Roma 2019, promossa dal Comune per celebrare in strada il Capodanno. Palcoscenico principale dei festeggiamenti sarà il Circo Massimo dove nel corso della serata del 31 si esibirà anche Vinicio Capossela in un concerto per parole e musica dal titolo “Vinicio Capossela in difesa della Luna” che ci stupirà con un omaggio all'artista Guido Ceronetti, scomparso pochi mesi fa. Dopo il brindisi di mezzanotte lo spettacolo pirotecnico a cura di Acea, al quale seguirà il dj set e live di Achille Lauro, artista della nuova scenarap romana, che con la sua crew farà ballare il pubblico del Circo Massimo. Fino alle 3 la festa proseguirà coni dj di Dimensione Suono Roma, media partner dell'evento, la cui musica punteggerà l'intera serata.