Dopo l'oro mondiale nella canoa fluviale mista, Elena Micozzi, appena 15 anni si è piazzata seconda nei campionati italiani assoluti di canoa slalom sul fiume Noce in Val di Sole. La giovanissima atleta di Subiaco ha superato avversarie più grandi e di categorie superiori, tanto da convincere gli allenatori federali ad imbarcarla per Barcellona per la gara di coppa del mondo di domenica prossima.

Un altro sublacense Roberto Colazingari, oggi in carica al gruppo sportivo dei carabinieri ha vinto il titolo italiano nel c1 slalom. Per Colazingari cresciuto nel canoanium Subiaco è il settimo titolo nazionale, è stato già campione del mondo ed ha sfiorato la partecipazione alle olimpiadi.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:19



