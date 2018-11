Sequestrato canile lager a Ferentino: quattro denunciati

Scoperto a Ferentino un canile lager. I carabinieri e l'ispettore del Nogez (Nucleo operativo guardie zoofile) Antonio Colonna hanno posto sotto sequestro 35 cani di razza pregiata e un centinaio di esemplari di uccelli selvatici, presso l'abitazione di una donna che è stata denunciata per il reato di maltrattamento animali, uccisione di animali e per detenzione illegale di fauna selvatica; denunciate con lei altre 3 persone che vivono con lei.

«La donna allevava i cani di razza allo scopo di farli riprodurre e venderli utilizzando i social, tutto in violazione della normativa vigente in materia - spiega Colonna - violando i prescritti requisiti edilizi, sanitari, ambientali e fiscali. Aveva infatti allestito varie sale per usi diversi (emulando effettivamente le strutture previste dalle normative in tema di allevamenti professionali e dunque autorizzati, quali sala parto, sala riproduzione, utilizzando però garage, lavanderia e altri locali ad uso civile). In uno dei locali sono stati rinvenuti esemplari di uccelli selvatici di sospetta provenienza, chiusi in gabbie sporche e fatiscenti, sopra i propri escrementi e senza acqua e cibo».

«Da anni - spiega Antonio Colonna - sono impegnato a portare alla luce i migliaia di allevamenti di cani di razza, allevamenti clandestini poiché allestiti presso abitazioni private allo scopo di eludere i controlli. Infatti, migliaia se non milioni di animali vengono fatti riprodurre in locali non idonei, spesso fatiscenti e igienicamente pessimi, operando sugli stessi improvvisate pratiche veterinarie e intestando i cani a più persone. Un meccanismo ben collaudato che elude facilmente le poche e deboli disposizioni normative previste

».