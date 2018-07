Roma, «Non portate i vostri cani al Villaggio Olimpico, alcuni animali morti per veleno». L'allarme social

di Veronica Cursi



Alcuni residenti e veterinari di diversi quartieri della Capitale hanno sporto denuncia. E l'allarme è stato subito condiviso da decine di persone in tutta Roma. Anche sui gruppi dedicati proprio ai cani di Roma.

«Attenzione! Non portate i cani al Villaggio Olimpico: hanno messo del veleno per lumache (sono dei cilindretti di color azzurro). L’altro giorno una cagnolina é morta e un’altra è in fin di vita».Un appello che sta girando in queste ore sui social sta mettendo in allarme i proprietari dei cani residenti al Flaminio. Ma non solo. Perché la presenza di bocconi avvelenati sarebbe stato segnalato anche a Centocelle.Secondo la denuncia di alcuni cittadini sarebbe stato trovato del veleno dentro alcune polpette di carne in diverse vie del quartiere: da via Bulgaria a via Austria, da via Germania a piazza Grecia. Un cane sarebbe morto e un altro è in fin di vita.