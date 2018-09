Roma, cane cade in un pozzo di 15 metri: salvato dai vigili del fuoco

Un cane da caccia è caduto in un pozzo romano di 15 metri e stava per affogare. Immediato l'allarme del padrone, questa mattina alle 11,40, ai vigili del fuoco che sono accorsi a Mentana, vicino Roma, in via Fonte Lettiga, zona rurale.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf, per il salvataggio e recupero dell'animale. Organizzata la procedura operativa standard i pompieri si sono calati nel pozzo romano e hanno recuperato il cane, che al momento risulta in buone condizioni. E' stato restituito al padrone che era sul posto e ha assistito a tutte le operazioni di recupero.