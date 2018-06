Cane azzannato alla Muratella, pronto un esposto contro il Comune

Il caso di Santino, il cane aggredito nel canile della Muratella,

finisce

in Parlamento. Con un intervento sul suo profilo Facebook, la deputata del Pd Patrizia Prestipino, ha annunciato che interverrà sulla vicenda con un esposto al Comune di Roma.

Nella mattinata di domenica 3 giugno, Santino, un cane anziano di 13 anni che finalmente aveva trovato un'adozione e a giorni sarebbe uscito per sempre dal canile di Muratella, è stato aggredito e ferito pesantemente da un altro cane che non avrebbe dovuto trovarsi li; Santino era in giardino e il box dello sharpei che lo ha aggredito non era stato chiuso correttamente. Questo a neanche un mese dall'altro grave episodio di Aron e Teo, due cani che sono entrati in contatto per un box non chiuso correttamente. E dalla morte di un cane da caccia, sotto sequestro giudiziario, ucciso dai suoi compagni di box. E dal caso di Freddy, cane di 15 anni, morto anche lui per una aggressione







Quanto dovrà continuare ancora questo andazzo - si chiede la deputata Prestipino - nel silenzio assordante del Dipartimento Ambiente dell’era Raggi, che è a conoscenza di tutto e che per oscuri motivi, non ha mai denunciato o almeno sanzionato l'attuale gestore imprenditoriale? Stiamo parlando di un servizio pubblico e di una giunta che aveva fatto dei diritti degli animali il fiore all'occhiello del Comune di Roma. Questi sono i risultati ! Da deputato procederò immediatamente con un esposto denuncia alla struttura e al Comune di Roma per evidenziare di chi sono le responsabilità della morte di queste creature, vittime della inerzia e incompetenza di chi, in cambio di una lauta retribuzione, dovrebbe invece prendersi cura di loro

.