Roma, i pompieri salvano un cucciolo di cane caduto in un pozzo

Un cane caduto in un pozzo è stato salvato oggi dai vigili del fuoco. Dalle 16 due squadre dei pompieri del comando di Roma con il supporto del nucleo Saf sono state impegnate vicino alla stazione Tuscolana nel salvataggio di un cucciolo di cane caduto in un piccolo pozzo a circa 3/4 metri d profondità. Il cucciolo è stato recuperato ed è in buone condizioni.



Ultimo aggiornamento: 17:26

