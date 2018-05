Roma, "Campus Got Talent": sul palco i futuri medici

I futuri medici dell’Università Campus Bio-Medico sono saliti sul palco del “Campus’ Got Talent” (concorso artistico promosso dall’Ateneo e aperto a studenti, docenti, ricercatori e personale, quest’anno alla settima edizione) e si sono esibiti con la parodia di “Una vita in vacanza”, brano portato a Sanremo 2018 dallo Stato Sociale.Loro l’hanno dedicata all’ormai prossimo ingresso nel mondo dei dottori: peraltro, si potrebbe dire che “i futuri medici vanno prima in vacanza”, come ha stabilito proprio ieri il decreto Miur che riforma il tirocinio di Medicina, portandolo dentro gli ultimi due anni di Corso.