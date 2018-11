Roma, arrestato per rapina il figlio del capoclan del campo nomadi La Barbuta

Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha proceduto all'arresto di A. J. D. DI 20 anni, figlio di un indiscusso capoclan del campo nomadi La Barbuta.



L'arresto dei caschi bianchi romani é avvenuto in esecuzione di una misura cautelare, disposta dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito di complesse indagini, dirette dal Comando Generale, su una serie di rapine che avrebbero visto il nomade quale ideatore ed artefice.

Ultimo aggiornamento: 10:08

In base alle indagini è stato accertato che l'uomo rapinava camionisti e automobilisti. Non solo: in una intercapedine del modulo abitativo è stata ritrovata parte della refurtiva.