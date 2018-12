Roma, Campidoglio, successo per Musei in Musica 2018: 35mila visitatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 35.000 persone hanno partecipato ieri sera, dalle ore 20 alle 2 di notte, negli oltre 40 tra musei e spazi culturali coinvolti nella decima edizione di Musei in Musica per ammirare le mostre e assistere a concerti ed eventi in programma (più di 100 repliche di spettacoli dal vivo), con ingresso gratuito o a 1 euro. Rispetto alla scorsa edizione si è registrato un incremento di pubblico di oltre il 70%. Solo nei Musei Civici l’afflusso è stato di 20.000 visitatori. Tra i siti più visitati nel corso della serata figurano i Musei Capitolini (5.000 presenze), Palazzo delle Esposizioni (3.500), Complesso del Vittoriano (3.300), Mercati di Traiano, Museo di Roma e La Sapienza Università di Roma (3mila presenze ognuno), Museo dell’Ara Pacis (2.000), Museo Nazionale di Castel S. Angelo (1.100).«Il risultato di questa edizione è eccezionale: circa 35.000 persone hanno partecipato all’iniziativa. Si tratta di una fruizione diversa dei musei rispetto a quella abituale - spiega il vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo - perché in queste occasioni diventano uno spazio pubblico, una specie di super piazza della città dove incontrarsi e stare bene insieme tra tracce e racconti del passato e vita culturale contemporanea. È un lavoro che stiamo facendo da tempo sui musei e che sta dando degli ottimi risultati: le persone vivendo questa esperienza si conoscono l’un l’altro e lo fanno con piacere. E questo è un valore vero per la convivenza pacifica e consapevole in una società dove si grida molto e si è istigati a vedere come una minaccia chiunque sembri essere diverso o agire fuori dagli stereotipi».