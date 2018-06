Roma, Campidoglio, rilocalizzazione ambulanti X Municipio a Ostia

«Completate le rilocalizzazioni degli ambulanti nel X Municipio, dove le 27 postazioni di via Orazio dello Sbirro e via Vasco de Gama sono state spostate nel vicino Largo della Paranzella». Così in una nota il Campidoglio. «I piani di rilocalizzazione, approvati dai singoli Municipi in base alle esigenze e criticità del caso, sono coordinati dall’Amministrazione a tutela del commercio, della pubblica sicurezza e del decoro cittadino. Agli operatori vengono infatti adibiti spazi più idonei all’attività di vendita all’aperto, di uguale valore commerciale e lontani da incroci stradali pericolosi». «Prosegue l’attuazione dei piani municipali a tutela di commercio, sicurezza e decoro. In questo modo ne beneficeranno gli operatori, che potranno lavorare in aree adibite, dove banchi e furgoni non siano d’intralcio per viabilità e sicurezza, come pure cittadini, turisti ed esercenti, cui vengono restituite strade prima impraticabili», dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«Le rilocalizzazioni hanno ricadute positive su tutto il tessuto produttivo, anche in termini di decoro e immagine della città», spiega Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. Il piano rilocalizzazioni, già portato a termine anche in via Tuscolana e via Ugo Ojetti, rispettivamente VII e III Municipio, proseguirà nel I Municipio con viale Trastevere, nel XIV con via di Torrevecchia, nell’VIII su Circonvallazione Ostiense e via Pico della Mirandola, infine nel IX su viale America.

Giovedì 28 Giugno 2018



