Campidoglio, dalla "resurrezione" di Bikila ai guai di Spelacchio: le strane inchieste di Raggi

di Simone Canettieri

Chi è stato a far resuscitare l'altro giorno Abebe Bikila? «Indaghiamo!». La passione di Virginia Raggi per i casi impossibili continua. E così questa volta la sindaca ha promosso l'ennesima inchiesta interna per scoprire l'autore della gaffe sul sito del Comune: il maratoneta etiope (morto nel 73) era atteso domani ai nastri di partenza dell'Appia Run. Quattro mesi fa, i segugi della prima cittadina si occuparono con enfasi mondiale del caso Spelacchio, il triste albero di Natale arrivato...