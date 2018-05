Incendi, appello da Zingaretti ai sindaci: «Sfalciare l'erba sulle strade per prevenirli»

«Abbiamo stanziato 400 mila euro per lo sfalcio dell'erba lungo le strade provinciali. In questo senso lancio un appello ai sindaci: noi faremo di tutto per spegnere gli incendi ma bisogna fare di tutto per prevenirli». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito di una conferenza stampa presso la sede operativa del Nue, Numero Unico di Emergenza 112, dove ha presentato la campagna antincendio per il 2018. «Queste aree che oggi vediamo verdi e fitte - ha aggiunto - saranno gialle e fitte, gialle di erba secca, cioè il focolaio più immediato per un incendio. Come Protezione Civile abbiamo già sollecitato i sindaci della Regione, perché non è solo un tema di decoro, che pure è importante, ma di sicurezza delle nostre città. Rinnovo, dunque, la richiesta di un impegno importante affinché ci sia una attenzione particolare riguardo alle strade: il tipico gesto irresponsabile del mozzicone buttato su un cespuglio secco crea un rischio importante di incendio». Per affrontare il tema dell'emergenza incendi e prevenirli si è trovato anche un accordo con i Vigili del fuoco. La Regione investirà 2,5 milioni di europer una flotta di 7 elicotteri pronti a fronteggiare i roghi dall'alto.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



