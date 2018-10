Roma, Camilluccia, spacciava hashish nel cortile della scuola: arrestato studente

Nel corso di un predisposto servizio per prevenire lo spaccio di droga davanti alle scuole, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno studente di 19 anni che, all’interno del cortile di un plesso scolastico di via della Camilluccia, veniva avvicinato da vari ragazzini più o meno coetanei che dopo una breve contrattazione si allontanavano, prima dell’orario di ingresso a scuola.



Una volta controllato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 2 dosi di hashish. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 17 dosi, per 26 grammi circa. A quel punto il 19enne, ripetente, frequentatore dello stesso istituto scolastico, che vendeva droga ai colleghi studenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA