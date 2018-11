E' accesa la discussione tra gli avvocati e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che ha difeso la riforma della prescrizione accusando i legali di essere degli "azzeccagarbugli". La risposta del presidente della Camera penale di Roma, Cesare Placanica, non si è fatta attendere: "Nulla, più di questa frase, poteva smascherare lo spessore umano e culturale di colui che, nel nostro ordinamento, ricopre la funzione di “Guardasigilli”. Uno spessore rivelato dalla qualità degli argomenti, gli insulti (!), spesi per fronteggiare la voce dei penalisti italiani, che si é levata alta contro l’obbrobrio del PROCESSO A VITA", si legge in un post sulla pagina Facebook della Camera penale di Roma. "Perché sia chiaro, questa é la pena che si pretende di introdurre con una nuova scellerata riforma, che vorrebbe eliminare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Si vergogni, il signor Ministro, per quello che dice e ancora di più perché ci costringe a vergognarci, davanti al mondo, di lui. Saremo ancora a fianco dell’Unione delle Camere Penali nella difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, pronti, dopo la dichiarazione dello stato di agitazione, ad adottare altre e più incisive forme di protesta".

Ultimo aggiornamento: 23:26

