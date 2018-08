Roma, bus turistici: la Fiavet ricorre al Tar contro il regolamento del Comune

La Fiavet Lazio ha deciso di ricorrere al TAR contro Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità per richiedere l'annullamento del nuovo regolamento che disciplina l'accesso e la circolazione dei bus turistici. Lo comunica in una nota Fiavet Lazio. «Abbiamo depositato, di concerto con Magic Group srl ed Escursioni Italiane srl, il ricorso in questi giorni al TAR - dichiara Ernesto Mazzi, Presidente di Fiavet Lazio - Ci auguravamo di non dover arrivare a tanto, ma la cecità e il disinteresse dell'istituzione Capitolina non ci ha lasciato altra scelta. Questo regolamento è di impossibile esecuzione e con i suoi rincari del 1000% è economicamente insostenibile per le imprese. Se non si potrà rivedere l'intero piano ci si troverà di fronte ad un vero e proprio blocco del turismo organizzato incoming perché le aziende non saranno in grado di confermare i pacchetti turistici comprensivi del trasporto all'interno del centro di Roma.»

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



