Roma, operatori bus turistici contro Campidoglio: «Faremo saltare gite scolastiche»

Sono pronti «a lasciare a piedi i bambini delle scuole e a far saltare le gite scolastiche», probabilmente già dal prossimo martedì. Gli operatori dei bus turistici a fronte dell’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina del nuovo regolamento di settore, attesa proprio nella prossima settimana, sono sul piede di guerra. È quanto riferiscono alcuni operatori che non escludono, tra l’altro, di «portare avanti la protesta anche oltre la sola giornata di martedì, tanto ormai non abbiamo nulla da perdere, poiché il lavoro lo perderemo comunque se la delibera verrà approvata».



Secondo i sindacati e le associazioni di categoria a fronte dell’imponente aumento delle tariffe «si rischiano di perdere centinaia di posti di lavoro - spiega Franco Tinti dell’Anstra - per questo ribadiamo ogni contrarietà ad una disciplina tesa a penalizzare i bus turistici con divieti esclusivi non estesi al traffico ordinario». Poi interpellato rispetto a un blocco del servizio, nella giornata di martedì, sul fronte delle gite scolastiche, Tinti spiega che «gli operatori e autisti sono arrabbiati, anche perché non sono stati mai ricevuti dall’assessore Meleo in persona e nessun passo è stato fatto per venirci incontro».



Per quanto riguarda il regolamento, che oltre a stabilire nuove tariffe molto più alte per l’accesso alle Ztl bus, riorganizza anche gli stalli per la sosta, «non è il momento di contestare i vizi di natura normativa, ma certamente saranno oggetto di una separata e prossima valutazione innanzi le opportune sedi giudiziarie», ha concluso Tinti lasciando intendere, quindi, che le associazioni di categoria stanno considerando la possibilità di ricorsi.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52



