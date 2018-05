Bus e Roma Lido, un'altra giornata nera: «A bordo abbiamo paura»

di Alessandra Camilletti e Mirko Polisano

Stesso punto, quasi stessa ora. E stessa linea, la 63. L'allerta è scattata di nuovo ieri in via del Tritone. Si ferma un bus, inserisce le quattro frecce e arrivano due volanti della polizia. Qualche minuto di sosta, si teme possa accadere di nuovo - che un altro mezzo possa prendere fuoco - e poi l'autobus riparte, ma senza più passeggeri. Concomitanza ad effetto. È stata un'altra giornata calda, quella di ieri, per mezzi e passeggeri dell'Atac, in una settimana nera. Martedì proprio...