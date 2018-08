Roma, bus Atac in fiamme a Tor Vergata: tutti in salvo i passeggeri

«Per ragioni in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola a Tor Vergata che ha danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco». Lo comunica l'Atac.LEGGI ANCHE: Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena