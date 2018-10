Bus killer, il Campidoglio corre ai ripari: 150 vigili nelle strade

Una task-force della polizia locale per il centro storico, incaricata anche di mettere in campo controlli più stringenti sui bus turistici. Dopo la tragedia di ieri in via Cavour, il Campidoglio tenta di correre ai ripari in attesa che, dal 1° gennaio, entri in vigore il nuovo regolamento che disciplina il settore.

Per rendere più stringenti i controlli, sarà utilizzata una buona parte dei 300 vigili urbani appena assunti: di questi, 158 saranno destinati al I gruppo dei caschi bianchi. Quello, appunto, che ha competenza sul centro storico e su Prati: le aree maggiormente colpite dall'invasione dei torpedoni, sulle quali saranno applicati i controlli più stringenti. Adesso, in media, vengono elevate 10 contravvenzioni al giorno per violazioni compiute a Roma da questo tipo di mezzi.

La mappa della nuova Ztl anello ferroviario 1 (quella individuata nel nuovo regolamenti) interessa, infatti, una vasta zona che da lungotevere Vittoria arriva a Piramide, passando per via Gregorio VII, via Andrea Doria, via Marsala. Ancora, nel nuovo perimetro rientrano anche: piazza Mazzini, via della Giuliana, via Vittor Pisani, via Angelo Emo, via Aurelia Antica, via dei Quattro Venti, lungotevere Testaccio, viale Trastevere, via Marmorata, largo Gelsomini, via Cristoforo Colombo (incrocio con viale di Porta Ardeatina), via San Martino della Battaglia, piazza Porta Pia, ponte Matteotti e ponte Risorgimento. All'interno di quest'area ci sono i punti più critici per la presenza dei pullman turistici: alcuni dei quali - quelli compresi nella zona a traffico limitato del centro storico - saranno completamente liberati dai bisonti appena le nuove regole saranno effettive.

Campidoglio e polizia locale hanno selezionato una serie di piazze e strade particolarmente critiche su questo fronte: ci sono ovviamente via Cavour e corso Vittorio, teatri degli ultimi due incidenti mortali che hanno visto protagonisti i bus turistici. Ma anche i luoghi presi d'assalto, per transito o sosta dai torpedoni. Come via di San Gregorio, punto di raccolta per i turisti in visita al Colosseo, che da gennaio diventerà completamente off-limits per i mezzi pesanti. Quindi i lungotevere delle Navi, di Nona, delle Armi e della Vittoria, piazza della Repubblica, via delle terme di Diocleziano, viale Washington e piazza Venezia. Nel cuore di Villa Borghese, per esempio, ci sono stalli per la sosta lunga (due ore) e quelli per la fermata breve (15 minuti). Eppure da tempo ormai alcuni pullman parcheggiano oltre le strisce blu e gialle che delimitano le aree di sosta.

