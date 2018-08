Roma, paura a Tor Vergata: in fiamme un altro autobus Atac

PLAY FOTO Autobus in fiamme in via Carcaricola (Raffaele Verderese/Ag.Toiati)

Ancora un bus in fiamme a Roma. L'autobus 046 ha preso fuoco lungo via di Carcaricola, a Tor Vergata. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri. Le ragioni dell'incendio, fa sapere l'Atac, sono in corso d'accertamento.LEGGI ANCHE: Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena ​Le fiamme «hanno danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco». Lo comunica l'Atac. A quanto riferito dai pompieri, nel rogo sono state coinvolte due auto in sosta.