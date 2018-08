Un altro bus Atac in fiamme a Roma: "04" distrutto dal rogo Foto

Un altro bus in fiamme a Roma: questa volta è acaduto in via Sarnico a Dragona con il mezzo della linea 04 barrato che porta fino a Lido Centro. Per fortuna non c'erano passeggeria bodo sul bus che aveva raggiunto il capolinea. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore.LEGGI ANCHE: Bus distrutto dalle fiamme sul Gra sfiorato dalle auto LEGGI ANCHE: Incendi sospetti sugli autobus ingaggiati gli 007 del Tribunale