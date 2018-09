«Abbiamo dirottato l'autobus»: lo "scherzo" di due ragazzi su un bus Atac a Roma

di Marco Pasqua

«Abbiamo dirottato l'autobus!». I due ragazzi sghignazzano, hanno sui 20 anni di età: per fortuna non sono attentatori o chissà quali criminali e quello che hanno portato in scena è quella che, solo apparentemente, è una goliardata. Perché nella realtà dei fatti, non dovrebbe essere possibile potersi sedere fisicamente al posto dell'autista.Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio e tutta la scena è stata ripresa da uno degli autori del blitz, avvenuto su un bus Atac, presumibilmente fermo al capolinea. Sul mezzo sono seduti due anziani. Il ragazzo è seduto al posto dell'autista: quello che riprende la scena si fa aprire lo sportello. «Autista, ci apre?», grida. E ancora: «Tutti in carrozza – scherza il giovane seduto al posto di guida – Come si parte? Ora lo faccio partire». La passeggera si lamenta e i ragazzi iniziano a temere che possano chiamare il 112: “Buono, buono, sta chiamando le guardie”, dice uno dei due. «Abbiamo dirottato l'autobus», urla ancora. Ma la paura che i passeggeri possano rivolgersi alle forze dell'ordine li spinge a desistere e – si immagina – a cedere il posto di guida all'autista, che pare essersi assentato.