Roma, bulli al liceo Platone, la lettera della 15enne vittima: «Vi racconto il mio incubo»

di Adelaide Pierucci

Non è facile sentirsi dare della lesbica per un taglio di capelli troppo corto. O della menomata per le cure continue e quell'handicap che non ti fa sgambettare veloce come le altre ragazze. Ci si fa scudo divenendo più insensibili, di «ghiaccio» ma alla fine le risatine, le offese toccano e anche il «ghiaccio si scioglie». La quindicenne, stalkizzata dai compagni al liceo Platone, ora che pensa di essere uscita dal tunnel, adesso che ha trovato il coraggio di piangere e sfogarsi acconsentendo la...