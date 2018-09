Odissea voragini: «Via dei Colli della Farnesina ancora chiusa da oltre due mesi»

«È tornato dalle ferie il Sindaco di Roma? Se sì, potrebbe spiegare ai cittadini romani e ai residenti del Municipio quando verrà riaperta via dei Colli della Farnesina? In una question time da me fatta in Consiglio lo scorso 4 luglio, mi si era risposto che in 20 giorni sarebbe stato tutto risolto. La strada é chiusa dal 1 luglio per alberi pericolanti e comporta la deviazione dell'intero traffico di quadrante su via Cassia: una situazione non più sostenibile con il rientro dalla ferie di centinaia di residenti e cittadini romani

. E' la denuncia di Daniele Torquati, capogruppo in Municipio XV e membro della Segreteria romana e dell'assemblea nazionale del PD.

La riapertura delle scuole e il ritorno alla routine lavorativa - aggiunge - poteva essere occasione per restituire normalità ad una viabilità, ancora oggi intrappolata da alberi pericolanti. Evidentemente in estate nel nostro Municipio vanno tutti in vacanza, rimandando a settembre le priorità giurate per risolte a fine luglio. Questo ritardo é la misura del pensiero e della cura che danno a temi di interessi generali. Speriamo si cambi ritmo. Incalzeremo con nuove interrogazioni: la qualità della vita non é un privilegio».