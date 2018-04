Roma, buche in via Salaria: la beffa dei cantieri finanziati e mai partiti

di Fabio Rossi

Seicentomila euro già stanziati (e appaltati) nel bilancio 2017 per rifare la Salaria nel tratto compreso tra l'aeroporto dell'Urbe e il grande raccordo anulare. Ma i lavori non sono ancora partiti, bloccati da un contenzioso tra l'amministrazione e le ditte interessate. E la situazione resta quella che si vede in questi giorni, nonostante i rattoppi fatti nei punti più danneggiati dell'asfalto. Ieri le squadre di tappabuche sono tornate ieri sulla consolare, dopo che una voragine, lunedì sera, aveva creato...