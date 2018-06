Task force anti-buche a Roma, budget da 80 milioni ma solo per i rattoppi

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Riparte la manutenzione ordinaria delle strade, dopo uno stallo di oltre un anno, ma quella straordinaria resta al palo. In soldoni: a breve si chiuderà la lunghissima gara per scegliere le imprese incaricate di tappare le buche che si aprono su asfalto e sampietrini. Ma per il rifacimento completo di alcune arterie cittadine, ossia l'unica soluzione valida per migliorare davvero la situazione, bisognerà attendere ancora, tra gare a singhiozzo e lentezze burocratiche. Dei dieci cantieri previsti per l'inizio...