Roma, Colombo e strade killer: un morto su 3 per le buche

di Laura Bogliolo

Manutenzione dell'asfalto al palo e le vittime sulle strade aumentano. Noemi Carrozza, 20 anni, campionessa di nuoto sincronizzato, ha perso la vita venerdì, a bordo della sua moto mentre percorreva la Cristoforo Colombo, l'arteria che resta in cima alla lista delle strade più pericolose di Roma. Lo dicono i dati Aci-Istat, lo dicono i rapporti dei vigili, eppure la via che collega Ostia con l'Eur è ancora devastata da buche, asfalto sollevato da radici, alberi e vegetazione non potati. Un terzo delle morti su...