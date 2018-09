Roma, contro le buche arriva il "cerotto permanente": via ai test sull'Ardeatina

Potrebbe chiamarsi Ecopave la soluzione alle buche di Roma, un nuovo componente da aggiungere all'asfalto per evitarne il deterioramento o, quanto meno, rallentarlo. E per questo un chilometro della via Ardeatina, da sempre martoriata da un carico di traffico eccezionale è diventata un laboratorio a cielo aperto per testare l'efficacia del grafene aggiunto all'asfalto tradizionale senza costi aggiuntivi per la Città Metropolitana.



Madre dell'innovazione l'azienda Iterchimica presieduta da Vito Gamberale, primo presidente di Telecom Italia Mobile e già Amministratore Delegato di Autostrade, assolto e risarcito dopo un coinvolgimento in Mani pulite. E dalla stessa azienda potrebbe arrivare la soluzione al problema delle buche. «Abbiamo un additivo che si chiama Iterlene - ha spiegato Gamberale - e speriamo con il Comune di Roma di poter fare un esperimento anche sulle buche, visto che il Campidoglio è focalizzato su questo problema». Si tratta di una sorta di cerotto permanente che chiude le buche in modo sicuro e non deperibile in attesa dei lavori su tutto il tratto di strada. «Speriamo - ha spiegato il delegato alla Viabilità della Città Metropolitana Marcello De Vito - di poter risolvere così il problema della viabilità di Roma».

Nella speranza che le nuove soluzioni non facciano la fine dell'asfalto magico sperimentato la scorsa primavera in alcune strade di Montesacro e della Garbatella. Di magico non c'era nulla, il manto si sbriciolò in pochi giorni.