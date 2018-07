Odissea buche, chiuso un tratto di via Casal del Marmo

ancora una strada chiusa nella capitale a causa delle buche. E' la volta di via Casal del Marmo che per dissesto del manto stradale è chiusa tra via della Stazione di Ottavia e via Enrico Narducci in direzione via di Boccea. Sono previste d eviazioni su via della Stazione di Ottavia, fa sapere Luceverde Roma.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



