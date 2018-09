Roma, buche: «Nel XV Municipio una richiesta di risarcimento ogni due giorni»

Picco di richieste di risarcimento per danni causati dale buche negli sei mesi. La denuncia è di Daniele Torquati, capogruppo in municipio XV e membro della segreteria romana e dell'assemblea nazionale del Pd.

«I dati che sono usciti in queste ore sulle richieste di risarcimento danni per gli incidenti causati dallo stato delle strade nel territorio del XV Municipio sono uno spaccato della realtà e la conferma della pessima percezione che i cittadini denunciano da mesi - dice Torquati - Si passa dalle 29 richieste del 2013, alle 49 del 2014, alle 47 del 2015, alle 50 del 2016, alle 80 nel 2017 e alle 141 solo in questi primi 9 mesi del 2018 » .



Torquati aggiunge: « Per rendere l'idea: l'unica diminuzione c'è stata tra il 2014 e il 2015, mentre si assiste ad un aumento esponenziale tra il 2016 e il 2018. Si passa da una media negli anni scorsi di una richiesta a settimana ad una richiesta ogni 4 giorni nel 2017, fino ad una media di una richiesta ogni due giorni nei primi mesi del 2018. Dati che fanno paura solo a vederli. Dati che politicamente inquadrano una Città non governata: dopo i proclami della campagna elettorale, Roma subisce l'umiliazione di due anni di nulla. Un nulla che blocca la Città e mette in pericolo residenti e cittadini. Roma ha bisogno di altro. La Sindaca si faccia una domanda e si dia una risposta».

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:54



