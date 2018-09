Roma, allarme buche: ecco il piano per le periferie

di Fabio Rossi

La corsa contro il tempo inizierà a entro fine mese: una volta portato a casa un (difficile) bilancio consolidato del gruppo Roma Capitale, il Campidoglio concentrerà gli sforzi sulla manovra di assestamento autunnale. A patto, però, che il ministero dell'Economia dia il via libera per l'utilizzo degli avanzi di bilancio (Palazzo Senatorio li quantifica in un centinaio di milioni) da spendere alla voce investimenti. Con un'avvertenza fondamentale: i cosiddetti spazi di patto concessi dal Mef vanno utilizzati...