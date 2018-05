Roma, buche, radici e cartelli coperti: un incubo chiamato Colombo

di Laura Bogliolo

È passato più di un anno, ma il limite di 50 chilometri all'ora resta sulla Cristoforo Colombo, la strada più pericolosa secondo il monitoraggio effettuato dal Messaggero che ha compreso anche Aurelia, Salaria e Tiburtina. A fine febbraio dello scorso anno arrivavano gli avvisi dei vigili che imponevo i limiti lumaca per le radici dei pini che deformavano l'asfalto. L'intervento del Campidoglio in più di un anno non ha eliminato i rischi tanto che è addirittura ancora attivo il limite dei 30...