Roma, buche: Ileana Argentin al quinto giorno di sciopero della fame

Quinto giorno di sciopero della fame di Ileana Argentin, Presidente Associazione Aida, «al fine di eliminare le buche che a Roma impediscono l'accessibilità ai disabili». «Non voglio mollare, anche se so che può costarmi caro - aggiunge la Argentin, esponente del Pd - La mia non è una guerra personale, ma una battaglia per garantire il diritto alla mobilità sicura ed accessibile per tutti i cittadini romani. Oggi ho la pressione: 55/70, non sono autolesionista ma conosco le battaglie di piazza per garantire le pari opportunità. Per questo a tutti i miei amici e cittadini che continuano a mandarmi messaggi di qualunque tipo, per sostenermi, voglio dire grazie, ma

anche che, non sarà la Raggi con il suo silenzio a far star zitto il mondo della disabilità».

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA