Roma, non vedente cade in una buca: si rompe la dentiera e chiede i danni al Comune

Stava camminando in via Tor de' Schiavi, quando il bastone che lo aiuta a camminare finisce in una buca e lui, un pensionato non vedente, finisce rovinosamente a terra rimpendosi la dentiera. «Tra le numerose adesioni alla class action contro le buche stradali lanciata dal Codacons, spicca anche questo caso», spiega il Codacons che domani primo luglio dalle 15:30 raccoglierà nuove adesioni all'azione collettiva contro il dissesto stradale presso la Galleria d'arte Moderna di Roma.



«L'episodio è accaduto a fine marzo, quando un cittadino non vedente stava rientrando a casa assieme al proprio accompagnatore - aggiunge l'associazione in una nota - Mentre camminava lungo via Tor de Schiavi il bastone che lo aiuta a deambulare finisce all'interno di una profonda buca presente sul marciapiedi, facendo perdere l'equilibrio all'uomo che cade a terra trascinando con se anche l'accompagnatore. L'impatto con l'asfalto è talmente forte che l'utente subisce non solo la rottura della dentiera, ma anche una lesione al labbro superiore, che fortunatamente non ha richiesto punti di sutura». A seguito dell'incidente l'anziano decide però di non rivolgersi al pronto soccorso e non presentare denuncia alle forze dell'ordine: troppo grande la vergogna per la caduta e l'umiliazione subita, spiega al Codacons ma. Dopo aver appreso della class action dell'associazione, tuttavia, il pensionato prende coraggio e aderisce all'azione collettiva, deciso a far valere i propri diritti contro l'amministrazione.



Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56



