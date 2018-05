Flaminio, la buca con il nome: "Attenzione a Moana"

di Michele Galvani

C'era Moana la principessa. C'era Moana la protagonista del film Disney "Oceania" (in Italia cambiata in Vaiana). C'è ancora oggi Moana, intesa come mare, oceano. E certo, c'era anche la pornostar Moana Pozzi (morta nel 1994). Da oggi però c'è anche Moana la buca. Così infatti è stata ribattezzata una voragine in viale del Vignola, cerchiata con della vernice gialla. Un modo originale per avvisare autombilisti, scooteristi e ciclisti del pericolo imminente: "Attenzione a Moana". Roma, è noto, alle buche è abituata. Ne sanno qualcosa i corridori del Giro d'Italia, ne sa qualcosa la sindaca Raggi (ma anche i suoi predecessori), ne sanno qualcosa soprattutto i romani costretti ogni giorno a improbabile gimkane. Un male che, sembra, incurabile. E così, spesso i cittadini si armano di pazienza e fantasia, un po' depressi e un po' ironici. Qualcuno, per coprire la buca, ci ha messo un fiore. Qualche altro un sacchetto di rifiuti o della terra. Addirittura una sedia o una cassetta (vuota) della frutta. Al Flaminio stavolta - siamo a pochi metri dalla scuola Villa Flaminia - hanno usato nome e colore giallo. Giallo Moana, sia mai che dopo l'isola, la principessa e l'ex attrice hard, non nasca anche un colore.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27



