Bracciano, blitz dei carabinieri: due arresti per droga

Due persone arrestate per spaccio, e altre quattro segnalate in qualità di assuntori: è il bilancio delle attività di controllo antidroga dei carabinieri della compagnia di Bracciano sui territori di Trevignano, Campagnano, Riano e Castelnuovo di Porto. In particolare, in manette è finito un 50enne di Trevignano fermato dai carabinieri mentre era al voltante della propria auto, nel centro storico: durante il controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina. Altri 44 grammi sono poi stati rinvenuti all'interno della sua abitazione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. A Campagnano, invece, un cittadino romeno di 28 anni è stato fermato mentre stava cedendo ad alcuni clienti del posto delle dosi di cocaina nella piazza del paese. L'arrestato, è stato, successivamente, giudicato con rito direttissimo presso il tribunale di Tivoli. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale effettuati nell'arco notturno, sono stati denunciati 3 giovani italiani per guida in stato d'ebbrezza ed altri 3 guidatori sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana. Oltre alle rispettive sanzioni, per tutti è toccata anche la sospensione della patente di guida.

