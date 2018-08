Roma, centro invaso dai borseggiatori: 6 arresti in meno di 24 ore

Roma sale sul podio delle città italiane per il più alto numero di borseggiatori. I carabinieri nelle ultime 24 ore hanno fermato e arrestato sei "manolesta" che avevano derubato per lo più turisti nel centro della Capitale. Nello specifico, i militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno fatto scattare le manette ai polsi di due cittadine romene di 22 e 28 anni, entrambe con precedenti, sorprese in piazza di Trevi mentre stavano sfilando un portafogli dalle tasche di un villeggiante tedesco di 55 anni. Gli stessi carabinieri, poco dopo, hanno sorpreso un cittadino cubano di 26 anni ed un peruviano di 42 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, mentre stavano portando via il portafogli di una turista spagnola di 68 anni seduta al tavolo di un ristorante di via del Corso.



Nella stazione della metropolitana “Barberini”, invece, i carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno arrestato una cittadina bosniaca di 29 anni, domiciliata ad Aprilia e con precedenti. La ragazza, insieme ad una complice - che è riuscita a dileguarsi tra la folla - aveva appena derubato una turista americana in attesa del convoglio sulla banchina. Nel frangente, la 29enne ha opposto una strenua resistenza all’arresto, motivo per cui è stata anche accusata di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella stessa fermata della metropolitana, i carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto hanno arrestato un borseggiatore peruviano di 29 anni, anche lui con precedenti, subito dopo aver sfilato dalle tasche di una turista romagnola il suo portafogli. In tutti i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre i ladri sono stati trattenuti in caserma o agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposti ai rispettivi riti di convalida.

