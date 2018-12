Vigilantes contro i borseggiatori, altri due arresti al centro commerciale Porta di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel tardo pomeriggio di ieri durante il servizio di vigilanza interno, le guardie giurate della galleria commerciale Porta di Roma hanno notato due individui, uomo e donna cileni, lui di 55 anni e lei di 68 anni, intenti ad aggirarsi all’interno dei negozi del Centro con fare sospetto.Gli operatori della vigilanza, organizzando un pedinamento mirato, hanno tratto in fermo la donna mentre metteva la mano in una borsa di un’ignara cliente, consegnando lei e il compagno che fungeva da palo, ai carabinieri di presidio nel Centro. Dopo le opportune verifiche hanno rinvenuto alcuni effetti personali e diversa merce rubata restituendola prontamente ai rispettivi proprietari.La vigilanza del Centro ha conseguito cosi un nuovo risultato a pochi giorni dall’arresto dell’italiano di 62 anni sorpreso ad acquistare in un negozio con una carta di credito rubata.Con questi fermi Porta di Roma si conferma come il più sicuro e ben controllato fra i centri commerciali, a dimostrazione che gli investimenti fatti sulla sicurezza stanno portando ottimi risultati.