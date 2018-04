Roma borseggiatori all’assalto dei turisti: 9 persone arrestate da carabinieri

Task Force dei carabinieri del Comando Provinciale nelle piazze di interesse storico e nei pressi dei complessi monumentali, in difesa dei turisti che in questi giorni hanno invaso la Capitale. I mirati controlli hanno portato all’arresto di 9 persone in meno di 24 ore.



Poco distante dal Vaticano, in via Gregorio VII, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro, nel corso di un servizio in abiti civili a bordo dei mezzi pubblici, hanno arrestato tre cittadini romeni, di 32, 46 e 61 anni, senza occupazione e con precedenti, sorpresi a bordo del bus Atac, Linea 89, che dopo averlo accerchiato, hanno derubato del portafogli un turista inglese di 62 anni. All’interno del Foro Palatino, invece, i militari della Compagnia Centro hanno bloccato altri due cittadini romeni, di 40 e 42 anni, entrambi senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, che avevano rubato il portafogli ad un 84enne, turista francese. A Fontana di Trevi, gli uomini della Stazione Vittorio Veneto hanno sorpreso «con le mani nel sacco» due cittadini georgiani, di 30 e 35 anni, che, approfittando della ressa di persone intente ad ammirare la storica fontana monumentale, hanno sfilato lo smartphone dallo zaino di una turista. Infine, a piazza dei Cinquecento, i carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina e i quelli della Stazione Quirinale hanno arrestato, in due diversi interventi, un 44enne e un 25enne, cittadini algerini con precedenti, che avevano derubato due turisti, 48enne di Catania e 56enne americana, in attesa di prendere un taxi. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle vittime. Gli arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di furto aggravato.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



