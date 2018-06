Borgonzoni (Lega): «L'altare della Patria ridotto a stenditoio»

di Stefania Piras

Da consigliera comunale bolognese insisteva già molto sulle questioni del decoro urbano. E ora che è sbarcata in Senato ed è diventata sottosegretario ai Beni culturali, la leghista Lucia Borgonzoni continua nella capitale le sue battaglie contro i clandestini che come segnala in questo caso a suo dire deturpano il contesto urbano.



Sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una foto-denuncia in cui, sullo sfondo che ritrae l'altare della patria, si nota in bella vista una fila di panni stesi ad asciugare al sole, appesi sulla ringhiera di piazza San Marco, adiacente al monumento.



Il messaggio di Borgonzoni è un alert: « Altare della Patria, stenditoio dei clandestini!!! "senza radici, non si vola...difendiamo le nostre" ». Una denuncia sì, ma anche un segnale politico agli elettori della capitale che la Lega c'è.

Martedì 19 Giugno 2018



