Roma, scatta la bonifica a Villa Pamphili: trovati 100 chili di batterie usate

Oeprazione di bonifica oggi a villa Pamphili dove sono stati rinvenuti 100 chili di batterie usate. L'operazione è avvenuta questa mattina presso l'area Acea sita all'interno di Villa Doria Pamphili, già sottoposta in passato a sequestro preventivo.



L'intervento eseguito dagli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Monteverde, con personale e mezzi Acea ha permesso la bonifica dell'intera zona. Oltre al rinvenimento e la rimozione delle batterie, sono stati predisposti dei prelievi di terreno a varie profondità per verificare l’eventuale presenza di agenti inquinanti. Al termine delle operazioni si è provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali, mediante apposita ditta, ed è stata delimitata l'area, per interdirne l'accesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA