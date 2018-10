Roma, spaccio e usura: sgominata organizzazione, 10 arresti

Dalle prime della mattina è in corso un'operazione in diversi quartieri di Roma degli agenti della polizia del commissariato Fidene-Serprentara, diretto da Giuseppe Rubino, e della polizia di Roma Capitale, che stanno eseguendo dieci ordinanze di custodia cautelare - di cui 6 in carcere - per usura e spaccio di stupefacenti. Le ordinanze sono state emesse dal Tribunale di Roma al termine di un'attività investigativa avviata nel 2017.



L'attività investigativa avrebbe messo in luce uno vasto e organizzato sistema di usura, in cui ognuno rivestiva uno specifico ruolo: c'era chi si occupava dell'erogazione di somme di denaro, chi procacciava clienti e chi era addetto alla riscossione. Vittime del sodalizio numerosi titolari di attività commerciali.