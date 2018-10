Roma, blitz nelle piazze dello spaccio: arrestati 5 pusher

Blitz dei carabinieri nelle piazze dello spaccio: arrestati 5 pusher. I militari di Piazza Dante hanno eseguito controlli all’Esquilino, San Lorenzo e anche piazza Vittorio Emanuele II. In manette sono finiti 5 spacciatori, tutti stranieri, sorpresi a cedere o detenere dosi di marijuana e hashish.



Nei pressi dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, i carabinieri hanno seguito un paio di cittadini del Gambia, di 20 e 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti specifici, che poco dopo si sono appartati con un tossicodipendente. I militari sono intervenuti e hanno sequestrato 2 dosi di marijuana e 10 euro oggetto dello scambio. In via Mecenate è stato bloccato un cittadino afghano, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che poco prima si era disfatto di un involucro che conteneva 10 grammi di marijuana. In via Tiburtina all’angolo con viale Regina Elena, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, ieri pomeriggio, è stato fermato un cittadino nigeriano di 21 anni sorpreso a cedere la droga a un cliente. I 5 pusher, dopo l’arresto, sono stati accompagnati e trattenuti in caserma, in attesa di essere condotti presso le aule di piazzale Clodio.

