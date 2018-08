Blitz dei carabinieri al Colosseo e ai Fori: 27 ambulanti multati, 4 denunce, tre daspo urbani

Quattro persone denunciate e 27 sanzionate per vendita abusiva. È il bilancio degli ultimi controlli dei Carabinieri della Compagnia Centro nell'area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali contro abusivismo commerciale e degrado nella Capitale. Due cittadini del Bangladesh di 20 e 37 anni sono stati bloccati dai Carabinieri in abiti civili, infiltrati tra i turisti, mentre cercavano, con modi molesti e insistenti, di vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in coda per entrare a visitare il Colosseo. Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà, per molestie e disturbo a persone.



Poco più tardi, nella rete dei controlli dei Carabinieri sono finiti altri due cittadini del Bangladesh, di 32 e 36 anni che, durante gli accertamenti alla banca dati, sono risultati inadempienti a un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso il mese scorso. Ventisette venditori ambulanti, la maggior parte cittadini del Bangladesh, ma anche del Pakistan e del Senegal, sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre vendevano oggetti vari che sono stati sequestrati. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 140.000 euro.



Sempre al Colosseo, i Carabinieri hanno proposto per il Daspo Urbano altri 3 cittadini del Bangladesh sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito alla fermata della metropolitana Colosseo, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito; nei loro confronti, i Carabinieri hanno anche inviato la segnalazione al Sindaco di Roma per l'irrogazione della prevista sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.

