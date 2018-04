Roma, smantellata gang di parcheggiatori abusivi: il boss era “Rosetta”, una 71enne di origini calabresi

di Elena Panarella

Operazione dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi nella Capitale. Dalle prime luci dell’alba, tra le provincie di Roma e Latina, i militari della compagnia Eur stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari (tre arresti domiciliari e otto divieti di dimora nel comune di Roma con obbligo di presentazione alla p.g.) nei confronti di undici parcheggiatori abusivi, 4 donne e 7 uomini, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all’invasione di terreni e all’estorsione, favoreggiamento della prostituzione e all’immigrazione clandestina.



A capo del sodalizio, una donna 71enne di origini calabresi (detta «Rosetta») che gestiva l’attività in «maniera imprenditoriale» coordinando i compartecipi, assegnando a ciascuno le aeree di «parcheggio» di competenza, riscuotendo gli incassi e disciplinando le intimidazioni nei confronti dei concorrenti o di parcheggiatori inadempienti. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip, al termine di un’indagine diretta dal gruppo della procura della Repubblica coordinato dal procuratore aggiunto Lucia Lotti. L’indagine, avviata nel 2014, ha accertato che il gruppo operava principalmente nell’area del Palalottomatica, del Verano e del quartiere Eur. Accertate intimidazioni da parte del gruppo nei confronti di parcheggiatori concorrenti per ottenere l’egemonia nel controllo delle varie aree pubbliche.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA