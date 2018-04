Roma, blitz antidroga a San Basilio: 3 arresti, sequestrati 380mila euro provento dello spaccio

Nelle ultime 24 ore, i carabinieri della Compagnia Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno passato al setaccio San Basilio. Risultato: 3 persone in manette e mezzo chilo di droga in dosi sequestrata. Non solo, hanno scovato un ingente quantità di denaro contante, oltre 382.000 euro, ritenuto provento dello spaccio.



Localizzato un appartamento in via Pievebovigliana, dove ritenevano si potesse trovare una base di spaccio di cocaina, gli investigatori dell’Arma, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno fatto irruzione all’interno sorprendendo un 33enne e una 55enne, entrambi romani e con precedenti, a confezionare diverse centinaia di dosi di cocaina. I trafficanti sono stati immediatamente ammanettati e arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno poi eseguito una capillare perquisizione dell’abitazione, rinvenendo in totale 388 grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale vario per il taglio e confezionamento, oltre a 380.800 euro in banconote di vario taglio nascoste in un trolley nella camera da letto. L’uomo è stato portato a Regina Coeli mentre la donna è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo. Mentre in via Corinaldo, i carabinieri della Stazione San Basilio hanno fermato per un controllo due cittadini romani, di 42 e 43 anni, già noti per i loro trascorsi negli ambienti della droga. Nelle loro tasche sono state trovate 30 dosi di cocaina, 30 dosi di marijuana, 60 dosi di hashish e oltre 1.600 euro in contanti. I due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:50



